Century Global Commodities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Century Global Commodities hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,3 Millionen CAD – eine Minderung von 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at