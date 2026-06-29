Century Global Commodities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Century Global Commodities hat am 26.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 3,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Global Commodities 3,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,79 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Century Global Commodities 13,30 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at