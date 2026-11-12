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12.11.2026 06:31:28
Century Global Commodities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Global Commodities lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,19 Prozent auf 3,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,7 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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