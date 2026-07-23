Century Next Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Century Next Financial hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at