Century Next Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Next Financial hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,03 USD gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,01 Prozent auf 14,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,34 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 6,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Century Next Financial 56,21 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 51,85 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at