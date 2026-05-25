Century Plyboards (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 INR, nach 2,36 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Century Plyboards (India) im vergangenen Quartal 14,92 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Century Plyboards (India) 11,98 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,82 INR, nach 8,34 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Century Plyboards (India) mit einem Umsatz von insgesamt 53,97 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 45,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at