Century Plyboards (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Century Plyboards (India) hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Century Plyboards (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,80 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Century Plyboards (India) einen Umsatz von 13,86 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,47 INR sowie einem Umsatz von 16,92 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at