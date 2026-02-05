Century Plyboards (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Century Plyboards (India) hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,63 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 13,50 Milliarden INR gegenüber 11,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,88 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 13,29 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at