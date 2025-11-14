Century Plyboards (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 INR gegenüber 1,80 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 13,86 Milliarden INR gegenüber 11,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at