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03.08.2026 06:31:29
Century Plyboards (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Century Plyboards (India) hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Century Plyboards (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,61 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Century Plyboards (India) im vergangenen Quartal 15,61 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Century Plyboards (India) 11,69 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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