Century Textiles Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Textiles Industries hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,59 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 91,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,57 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 811,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at