|
29.01.2026 06:31:29
Century Textiles Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Century Textiles Industries hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,59 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 91,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,57 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 811,7 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!