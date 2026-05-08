Century Textiles Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Century Textiles Industries hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,98 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -12,270 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Century Textiles Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 826,1 Millionen INR im Vergleich zu 3,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,330 INR beziffert. Im Vorjahr waren -14,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,07 Milliarden INR, gegenüber 12,19 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 66,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at