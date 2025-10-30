|
Century Textiles Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Century Textiles Industries gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 91,32 Prozent auf 978,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
