Century Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Century Therapeutics veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Century Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,380 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at