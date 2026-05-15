Century Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Century Therapeutics hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at