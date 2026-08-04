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04.08.2026 06:31:29
Century Tokyo Leasing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Century Tokyo Leasing gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 71,85 JPY gegenüber 45,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Century Tokyo Leasing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 388,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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