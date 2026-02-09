Century Tokyo Leasing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century Tokyo Leasing lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 47,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 346,83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at