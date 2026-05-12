Century Tokyo Leasing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Century Tokyo Leasing hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,47 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Century Tokyo Leasing ein EPS von 27,17 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 227,82 JPY gegenüber 174,51 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 457,67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 368,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at