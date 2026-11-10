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10.11.2026 06:31:29
Century Tokyo Leasing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Century Tokyo Leasing hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 68,25 JPY. Im letzten Jahr hatte Century Tokyo Leasing einen Gewinn von 144,79 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,25 Prozent auf 391,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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