10.11.2025 06:31:29
Century Tokyo Leasing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Century Tokyo Leasing äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 144,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Century Tokyo Leasing mit einem Umsatz von insgesamt 345,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,25 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
