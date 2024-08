Century21 Real Estate of Japan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century21 Real Estate of Japan hat am 30.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 20,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 942,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at