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03.08.2026 06:31:29
Century21 Real Estate of Japan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Century21 Real Estate of Japan veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,52 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,13 Prozent auf 1,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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