Century21 Real Estate of Japan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century21 Real Estate of Japan präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 23,67 JPY gegenüber 22,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Century21 Real Estate of Japan mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at