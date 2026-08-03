Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 00:42:01
CEO Alex Karp Just Delivered the News Palantir Stock Investors Have Been Waiting For
When it comes to battleground stocks, Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) is likely near the top of the list. While bears cite the company's egregious valuation, bulls point to the company's accelerating growth.Investors on both sides of the argument were sitting on the edge of their seats ahead of Palantir's quarterly report. The results eclipsed expectations, providing evidence that artificial intelligence (AI) adoption continues to gain traction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.08.26
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28.07.26
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27.07.26
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