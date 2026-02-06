Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
06.02.2026 09:34:00
CEO Alex Karp Sends Palantir Stock Investors a $2 Billion Warning
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the hottest artificial intelligence (AI) trades on the market since the launch of ChatGPT popularized the technology in late 2022. The stock has advanced 1,620% during that period.CEO Alex Karp has repeatedly lambasted short-sellers as Palantir shares have rocketed higher. When hedge fund manager Michael Burry disclosed a substantial bet against the company in the third quarter of 2025, Karp said, "I think what is going on here is market manipulation."However, Karp himself has sold $2.2 billion in Palantir stock over the last three years. While he still owned 6.4 million Class A shares (currently worth about $832 million) after the latest sale in November 2025, investors should still interpret his actions as a warning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Palantir
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|115,04
|4,43%
