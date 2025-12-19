Transocean Aktie
CEO and President of Transocean Sells 66,000 Shares. Does That Signal Pessimism?
On Dec. 4 and Dec. 5, 2025, Keelan Adamson, President and CEO of Transocean (NYSE:RIG), sold 66,437 shares in open-market transactions for a total value of ~$298,966, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $4.50.* 1-year price change calculated using Dec. 5, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Transocean Ltd.mehr Analysen
