Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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09.06.2026 19:28:49
CEO Brian Chesky Just Sold More Than $24 Million in Airbnb Stock. Should Investors Follow Suit?
The past couple of years have been a rollercoaster ride for Airbnb (NASDAQ:ABNB) stock investors. The company is widely viewed as a pioneer in the "sharing economy," carving out a successful niche in home rentals and the travel industry. Under the leadership of CEO Brian Chesky, Airbnb has grown from a scrappy start-up to a global travel platform with an ever-expanding suite of stays and experiences.While the company's performance has been solid, short-term economic concerns have weighed on Airbnb stock, which is treading water so far in 2026. To add insult to injury, Chesky just sold millions of Airbnb shares, making some shareholders justifiably concerned. After all, if the CEO is selling shares, is it time for investors to follow suit?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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