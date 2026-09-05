Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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05.09.2026 08:45:01
CEO Brian Niccol Just Announced Incredible News for Starbucks Investors
The past couple of years have been filled with uncertainty for Starbucks (NASDAQ:SBUX) shareholders. The company delivered consistently higher financial and operating results -- and then the bottom dropped out. The combination of economic uncertainty and complacency drove tepid results, and the backlash was both swift and severe. Starbucks stock was punished, falling 32% over several months last year. More recently, however, things are looking up. CEO Brian Niccol has engineered an impressive turnaround. Just last week, Starbucks reported the company's biggest-ever fall menu launch in North America.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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