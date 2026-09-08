Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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08.09.2026 15:59:01
CEO Ditches 1,762 Shares of Gaming Stock Valued at More Than $172,000
Jeremy Peter Jackson, Chief Executive Officer of Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT), disposed of 1,762 shares on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($97.86); post-transaction value based on September 01, 2026, market close ($97.00).
Flutter Entertainment is a leading global sports betting and iGaming operator with TTM revenues of $17.2 billion and a market capitalization of $18.0 billion, operating across multiple regulated jurisdictions and offering a comprehensive product suite spanning sports betting, casino gaming, and lottery. The company's diversified geographic footprint and multi-product platform provide exposure to secular growth in regulated gaming markets, though recent operational performance reflects margin pressures and integration challenges. Flutter's competitive positioning is anchored by established brand recognition, proprietary technology infrastructure, and a substantial customer base across developed gaming markets.
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