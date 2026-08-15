Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.08.2026 16:30:00

CEO Elon Musk Just Announced Great News for SpaceX Stock Investors

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) made its name by revolutionizing the space travel industry. The company's work on reusable rockets has enabled it to significantly reduce launch costs, making it the clear leader in the field. SpaceX is still at it. The company is working on a next-gen, fully reusable rocket, Starship, that could transform its grand space ambitions into reality. But what if the company's space-related efforts become a minuscule part of its business as it taps into much more lucrative opportunities elsewhere?That may power exceptional stock market returns. And according to CEO Elon Musk, that's what could happen within four or five years. Let's dig into what Musk said and what it means for investors. Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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