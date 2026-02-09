Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

09.02.2026 14:36:00

CEO Lip-Bu Tan Just Delivered Fantastic News For Intel Shareholders

It's been almost a year since Lip-Bu Tan took on the Intel (NASDAQ: INTC) CEO role. Since then, the U.S. government, Nvidia, and Softbank have all invested in the chip giant. Intel also began high-volume manufacturing of its 18A node, marking the culmination of former CEO Pat Gelsinger's "five nodes in four years" plan to catch up to Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).After an impressive 84% gain in 2025, Intel stock marked a 26% gain in January after management formally unveiled its first 18A chip, Panther Lake, for laptops, which are now shipping. Last week, Lip-Bu Tan sat down for an interview at the Cisco AI forum, where he gave Intel shareholders even more things to look forward to in 2026.
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Intel Corp. 42,23 -1,34% Intel Corp.

