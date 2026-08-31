Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
31.08.2026 12:45:00
CEO Lip-Bu Tan Just Gave 12 Million Reasons to Buy Intel Stock
In early August, Intel (NASDAQ: INTC) raised $23 billion in equity at $95 per share, up from an initial target of $15 billion. In conjunction, CEO Lip-Bu Tan personally bought $12 million worth of stock as part of the offering. Just one month before, on Intel's July earnings call, CFO David Zinsner said Intel wouldn't raise more money unless it did "extremely well" in attracting demand for its foundry. After the capital raise at the recent Deutsche Bank Technology Conference on Aug. 26, Zinsner shed more light on how the new billions will be used.The answers were tremendously bullish, making Intel's current stock price, which sits even below the recent offering price, look like a bargain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|77,18
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.