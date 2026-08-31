Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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31.08.2026 12:45:00

CEO Lip-Bu Tan Just Gave 12 Million Reasons to Buy Intel Stock

In early August, Intel (NASDAQ: INTC) raised $23 billion in equity at $95 per share, up from an initial target of $15 billion. In conjunction, CEO Lip-Bu Tan personally bought $12 million worth of stock as part of the offering. Just one month before, on Intel's July earnings call, CFO David Zinsner said Intel wouldn't raise more money unless it did "extremely well" in attracting demand for its foundry. After the capital raise at the recent Deutsche Bank Technology Conference on Aug. 26, Zinsner shed more light on how the new billions will be used.The answers were tremendously bullish, making Intel's current stock price, which sits even below the recent offering price, look like a bargain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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