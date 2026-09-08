CEO of TheFork Dumps 8,000 Company Shares as Tripadvisor Sells This Subsidiary

Almir Ambeskovic, CEO of TheFork, reported a sale of 8,000 shares of Tripadvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) in an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($9.45); post-transaction value based on September 2, 2026 market close ($9.61).

Tripadvisor is a leading online travel marketplace, operating a network of travel media properties that aggregate user reviews and facilitate bookings across hotels, experiences, and dining. The company's competitive positioning is anchored in its extensive user-generated content library, established brand recognition, and diversified revenue model spanning advertising, commissions, and subscriptions.

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