GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
25.01.2026 02:00:00
CEO Ryan Cohen Just Bought $10 Million of GameStop Stock. Is it Time to Give This Meme Stock Another Look?
Although it's been several years since GameStop (NYSE: GME) truly went parabolic, the stock has stayed in the limelight and maintained a fervent crowd ever since. Chewy founder Ryan Cohen got involved in the stock in the early days of meme mania, but didn't become CEO until late 2023.Cohen has been trying to figure out the company's direction, especially considering that the brick-and-mortar video game strategy is clearly a declining business. But it's also clear that Cohen is a big believer in GameStop's future.Recently, Securities and Exchange Commission (SEC) filings revealed that Cohen had purchased 500,000 shares of GameStop stock, at an average cost of approximately $21.12 per share. That's a total purchase price of over $10.5 million. Cohen now owns over 9% of the company's outstanding shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
22.01.26
|GameStop-Aktie steigt: Chairman investiert weiter in eigene Firma (finanzen.at)
|
10.12.25
|GameStop-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.09.25
|GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.09.25
|Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu GameStop Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|19,41
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.