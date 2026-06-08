International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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08.06.2026 17:34:18
CEO Sells $2.4 Million of NPK International Shares
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.43); post-transaction value based on June 3, 2026, market close ($14.43).* 1-year performance calculated as of June 3, 2026.NPK International is a diversified provider of oilfield and industrial solutions, operating at scale with $287.3 million in TTM revenue and a workforce of 460 employees. The company leverages its technical expertise and broad product portfolio to support complex energy and infrastructure projects worldwide. Its competitive advantage lies in its integrated service offerings and established presence in both traditional and emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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