Porch Group Aktie
WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043
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25.06.2026 13:35:01
CEO Sells 120,000 Shares of Porch Group Stock Worth $1.2 Million
Matt Ehrlichman, CEO, Chairman, and Founder of Porch Group (NASDAQ:PRCH), reported the sale of common stock in an open-market transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.78); post-transaction value based on May 20, 2026 market close ($9.78).* 1-year performance is calculated using May 20, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Porch Group Inc Registered Shs
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27.04.26
|Ausblick: Porch Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
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28.01.26
|Erste Schätzungen: Porch Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Porch Group Inc Registered Shs
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