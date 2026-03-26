AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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26.03.2026 02:22:15
CEO Sells 31,000 Shares of AXT Worth $1.4 Million
Morris S. Young, CEO of AXT (NASDAQ:AXTI), reported the indirect sale of shares on March 10, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($45.60).* 1-year performance calculated using March 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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