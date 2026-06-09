Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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09.06.2026 16:12:12
CEO Sells 34K Shares of Biotech Stock, Valued at $615,000, According to Latest SEC Filing
Frank Leonard, Chief Executive Officer of NovoCure Limited (NASDAQ:NVCR), reported an open-market sale of 34,273 common shares for a transaction value of ~$615,000 on June 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($17.93); post-transaction value based on June 4, 2026, market close ($17.99).* 1-year performance is calculated using June 4th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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