Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|
04.06.2026 16:42:26
CEO Sells 38,000 Innodata Shares for $3.8 Million
Jack Abuhoff, CEO of Innodata (NASDAQ:INOD), reported the exercise and immediate sale of 38,056 shares of common stock for total proceeds of approximately $3.82 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($100.39).* 1-year performance is calculated using May 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innodata Inc.
|
04.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
04.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
03.06.26