Innodata Aktie

Innodata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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04.06.2026 16:42:26

CEO Sells 38,000 Innodata Shares for $3.8 Million

Jack Abuhoff, CEO of Innodata (NASDAQ:INOD), reported the exercise and immediate sale of 38,056 shares of common stock for total proceeds of approximately $3.82 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($100.39).* 1-year performance is calculated using May 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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