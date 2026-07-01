Savers Value Village Aktie
WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099
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01.07.2026 14:47:01
CEO Sells 41,600 Shares of Savers Value Village for $419,000
Mark T. Walsh, CEO & Director of Savers Value Village (NYSE:SVV), reported the sale of common stock on June 18, 2026, amid ongoing portfolio adjustments and sector headwinds, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.08); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($10.15).* 1-year performance is calculated using June 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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