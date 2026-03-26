GigaCloud Technology Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DQWV / ISIN: KYG386441037

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26.03.2026 02:54:25

CEO Sells 60,000 GigaCloud Technology Shares Worth $2.4 Million

On March 19 and March 20, 2026, GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) Chief Executive Officer Wu Lei reported the indirect sale of company shares, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($40.80); post-transaction value based on holdings valued at $2,418,600 using the trade-date close price.1-year performance is calculated using March 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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