Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
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21.04.2026 20:06:59
CEO Trims Stake in Palomar Holdings: Is There Reason for Concern?
On April 15, 2026, Palomar (NASDAQ:PLMR) CEO and Chairman Mac Armstrong reported the exercise of 6,250 stock options with the immediate sale of 3,197 directly held common shares for gross proceeds of approximately $414,884, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($129.46); post-transaction value based on April 15, 2026 market close (value calculated using April 15, 2026 closing price of $130.03).Note: One-year performance is calculated using April 15, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
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10.02.26
|Ausblick: Palomar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Palomar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
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