CEO von T-Mobile US wird wohl nicht zu Wework gehen

Der Chef von T-Mobile US wird offenbar nicht zu Wework wechseln.

Der Sender CNBC berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass T-Mobile US-CEO John Legere nicht der künftige CEO von WeWork werden wird.

In dieser Woche hatten CNBC und das Wall Street Journal berichtet, Legere sei ein Kandidat für das US-Unternehmen, das Büroflächen anbietet. Die WeWork-Mutter We Co versucht, ihre Tochter zu stabilisieren, nachdem deren Börsengang gescheitert war.

Dow Jones