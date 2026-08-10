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10.08.2026 06:31:29
Cera Sanitaryware: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cera Sanitaryware hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 35,13 INR. Im letzten Jahr hatte Cera Sanitaryware einen Gewinn von 36,10 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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