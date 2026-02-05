|
Cera Sanitaryware hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cera Sanitaryware hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,35 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Cera Sanitaryware im vergangenen Quartal 4,99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cera Sanitaryware 4,52 Milliarden INR umsetzen können.
