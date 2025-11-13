Cera Sanitaryware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cera Sanitaryware stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,92 INR. Im Vorjahresviertel waren 52,37 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,88 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at