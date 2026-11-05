Cera Sanitaryware präsentierte Quartalsergebnisse

Cera Sanitaryware hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,92 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Cera Sanitaryware im vergangenen Quartal 6,03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cera Sanitaryware 4,88 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at