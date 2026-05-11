Cera Sanitaryware stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cera Sanitaryware präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 59,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 66,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,44 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cera Sanitaryware 5,81 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 158,31 INR. Im letzten Jahr hatte Cera Sanitaryware einen Gewinn von 190,40 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Cera Sanitaryware im vergangenen Geschäftsjahr 20,50 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cera Sanitaryware 18,90 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at