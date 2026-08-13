Ceragon Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ceragon Networks lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at