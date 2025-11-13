Ceragon Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ceragon Networks hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ceragon Networks 85,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 102,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at